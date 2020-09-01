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Aktüel Adana'da sis trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi
Aktüel

Adana'da sis trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi

Yeniakit Publisher
2020-09-01 03:36:33 -
Adana'da sis trafiği ve hayatı olumsuz etkiledi

ADANA (AA) - Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis, trafik akışını ve hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 24 derece, nem oranının ise yüzde 96 ölçüldüğü Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde sis etkili oldu.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 10 metreye indiği ilçede sürücüler D-400 karayolu ve Karataş Bulvarı'nda güçlükle ilerledi. İlçedeki bazı mahallelerde de vatandaşlar bu durumdan olumsuz etkilendi.

Bazı sürücüler araçlarının sis farlarını yakarak yolu devam ederken bazıları da yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledi.


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