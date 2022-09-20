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Yerel Adana'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü
Yerel

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü

Adana'da motosiklet ile seyir halindeyken silahlı saldırısına uğrayan bir kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 09:30:00 -
Adana'da silahlı saldırıya uğrayan motosikletli öldü

Edinilen bilgiye göre, olay, saat 06.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletiyle seyir halindeki İsmet Köse (27), kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Köse, sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Köse, çevredeki vatandaşlar tarafından yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Köse, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, Köse'nin yol kenarındaki motosikletinin çevresinde 10 adet boş tabanca kovanı buldu. Şüphelinin kullandığı tabanca ise olay yerinin yaklaşık 50 metre uzağında yere atılmış olarak bulundu.

Polis, cinayet şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

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