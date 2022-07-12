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Yerel Adana'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var
Yerel

Adana'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Adana'da pompalı tüfekle ateş açılması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-12 08:54:00 -
Adana'da silahlı saldırı! Ölü ve yaralı var

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde iki kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, D.T'nin pompalı tüfekle ateş açması sonucu S.A. ile Kadir Çakır'ın yaralandığını belirledi.

Özel hastaneye kaldırılan Kadir Çakır, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. S.A. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis olayın ardından kaçan D.T'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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