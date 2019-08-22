0553 313 94 23

Adana'da silahlı saldırı: 3 ölü

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
Adana'da silahlı saldırı: 3 ölü

ADANA (AA) - Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi'nde çay ocağı işleten Okan Develi, Necmettin Şahinoğlu ile iş yerinin karşısındaki parkta birlikte oturduğu sırada silahlı saldırıya uğradı. Develi ve Şahinoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Öte yandan olay yerine yaklaşık 500 metre mesafede elektrikli bisiklet kullanan kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi de başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Emniyet güçleri, saldırganlardan kimliğini belirlediği G.D.T'yi otomobille kaçmak isterken yakaladı.

Polis, her iki saldırının da bağlantılı olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:24
  1. Adana
  2. silahlı saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Özel Harekat polisi kazada hayatını kaybetti
    1. Özel Harekat polisi kazada hayatını..
    2. Havasız ve ıslak kalan fındıkta ‘gizli..
    3. Dünya Rallisi'nden 150 milyon dolar..
    4. Başkan Aydar taziye evinin temelini..
    5. Kilis'te ilaç kaçakçılığı operasyonu
    6. Erdoğan'dan Celal Bayar mesajı!
    7. Kız çocuğuna tacizden gözaltına alındı
    8. Tüketici güven endeksi arttı
    9. Samsun’da silahlı kavga: 3 yaralı
    10. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den..
    11. Emet’in düşman işgalinden kurtuluşu..
    12. GKV’de ‘Eğitimde Program Geliştirme..
    13. Tosunu eğittiği için fenomen oldu,..
    14. Karikatürlerle “Süleyman Demirel”
    15. Dev teknoloji şirketleri katil..
    16. "Milletin Kapısı" vatandaşın hizmetinde
    17. Limyra Antik Kenti'nde 50. sene kazıları
    18. Uzman psikolog Sönmez: “İntiharın..
    19. Yangına hassas alanlara ateşe..
    20. Elazığ’da PKK/KCK operasyonu: 6..
    21. Hayallerini olimpiyat şampiyonluğu..
    22. Alışverişte yabancı bereketi
    23. "Kupayı kaldırmak istiyoruz"
    24. Türkiye’nin iyilik elçileri engel..
    25. İstanbul’dan yurt dışına kaçıyorlardı,..
    26. Erdoğan, 3. Cumhurbaşkanı Celal..
    27. Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan Başkan..
    28. Mahkemeden emsal karar! Bu haber bütün..
    29. Muratpaşa’da yeni basketbol sahaları
    30. Kurdaki düşüş servislerin semtine..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal