  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da silahlı saldırı
Yerel

Adana'da silahlı saldırı

Adana'da biri siyah çarşaf giymiş iki şüpheli, evlerinin zilini çalıp, kapıyı açan Yusuf Gencer ile birlikte yaşadığı Hilal Ş.'ye tabancayla kurşun yağdırdı. Gencer, olay yerinde hayatını kaybederken, Hilal Ş. ise ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-10 02:47:00 -
Adana'da silahlı saldırı

Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz biri siyah çarşaflı, diğeri ise şapkalı olduğu öne sürülen 2 şüpheli, 3 katlı binan 2'nci katında oturan Yusuf Gencer'in evinin önüne geldi. Evin zilini çalan şüpheliler, kapıyı açan Gencer ve beraber yaşadığı Hilal Ş.'ye tabancayla kurşun yağdırıp, olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyup, eve gelen komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gencer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Göğüs bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Hilal Ş. ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Hilal Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Gencer'in cesedi, polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kaçan cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23