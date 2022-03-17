  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana’da silahlı saldırı
Yerel

Adana’da silahlı saldırı

Adana’da bir telefon bayisine düzenlenen silahlı saldırıda U.B.K (27), telefon dükkanında kurşunların hedefi oldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 05:33:00 -
Adana’da silahlı saldırı

Adana’nın Kozan ilçesinde gece saat 01.00 sularında Üstün Sokakta bir telefon bayisine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş açıldı. Dükkanda bulunan 27 yaşındaki U.B.K isimli genç, kurşunların hedefi oldu. Olay yerinde başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı kurşunla hayatını kaybettiği belirlenen U.B.K’nin öldürülmesi olayıyla ilgili Kozan Cumhuriyet savcılığı olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Çimen olay yerinde Cumhuriyet Savcısı ile birlikte incelemelerde bulundu. U.B.K’ nin yakınları olayın ardından sinir krizleri geçirirken olayla ilgili soruşturma sürüyor. Olay yerinde hayatını kaybeden U.B.K savcılığın olay yeri incelemesinin ardından cenaze aracına taşınarak Adana Adli tıp kurumuna gönderildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay