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Yerel Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı
Yerel

Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-07-25 01:01:00 -
Adana'da silahlı kavga: 3 yaralı

Adana'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 18.45 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Küçük Dikili Koza Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, hasım olan iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Açılan ateş sonucunda 3 kişi vuruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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