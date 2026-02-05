Adana’da “Sigortadan Fazlası” buluşması

Toplantının açılış konuşmasını yapan Adana Ticaret Odası Başkanı Yücel Bayram, bazı sektörlerde sigorta teminatına erişimde yaşanan güçlükler ve artan maliyetlerin işletmeler açısından önemli bir sorun haline geldiğini belirterek, daha kapsayıcı ve erişilebilir sigorta çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Ardından söz alan Adana Sigorta Acenteleri Derneği (ADSAD) Başkanı Gökhan Sözen ise organizasyonun Adana’da gerçekleştirilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar ve beraberindeki heyete teşekkürlerini iletti.

Ahmet Yaşar: “Koruma açıklarını inovasyonla kapatıyoruz”

Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, konuşmasında sigortacılığın yeni dönemde yalnızca hasar sonrası ödeme yapan bir yapı olmaktan çıktığını vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Türkiye’de ciddi bir koruma açığı var. Araçtan konuta, ticaretten üretime kadar birçok alanda varlıklar yeterince güvence altında değil. Biz artık yalnızca hasarı ödeyen değil, riski önceden öngören ve azaltan bir model inşa ediyoruz. Sigorta, finansman ve ödeme çözümlerini tek ekosistemde birleştirerek hem işletmelerimizin yükünü hafifletiyor hem de acentelerimizi birer finansal markete dönüştürüyoruz. KaskonomiQ, Lüküs Hayat ve Bina Tamamlama gibi inovatif ürünlerle bu koruma açıklarını kapatmayı hedefliyoruz.”

Panelde “Finansal Market” modeli anlatıldı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen panelde, Quick Finansall çatısı altında sunulan sigorta, finansman, ödeme sistemleri ve mobilite çözümleri katılımcılarla detaylı şekilde paylaşıldı.

Panelde; Quick Hayat Sigorta Genel Müdür Vekili Volkan Terzioğlu, QCAR Mobilite Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özışık, Quick Sigorta Acenteler ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Sibel Doğaç, Quick Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Soner Tekbaş, Quick Finans Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Korkmaz ve QPAY Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Harman söz alarak ekosistemin saha uygulamalarını aktardı.

Quick Sigorta, Quick Finans, QPay, QCar ve Quick Hayat markalarının oluşturduğu entegre yapının; işletmelere daha sade, hızlı ve bütünleşik finansal çözümler sunarak acenteleri klasik poliçe satışının ötesine taşıyıp birer “Finansal Market’e” dönüştürmeyi hedeflediği vurgulandı.

Aynı gün yaşanan sel, ihtiyacı somutlaştırdı

Toplantının gerçekleştirildiği gün Adana’da etkili olan aşırı yağış ve sel olayları, risk yönetimi ve finansal korumanın önemini sahada bir kez daha ortaya koydu. Katılımcılar, doğal afetler karşısında yalnızca teminatın değil; hızlı finansman, tahsilat ve operasyonel süreklilik sağlayan entegre çözümlerin işletmeler için kritik rol oynadığı konusunda görüş birliğine vardı.

Yoğun katılımla gerçekleşen buluşmada, acentelerle iş birliklerinin ve eğitim çalışmalarının artırılması kararlaştırılırken, Quick Finansall ekosisteminin Anadolu’da yaygınlaşarak reel sektörle daha yakın ve çözüm odaklı bir yapı kurmayı sürdüreceği belirtildi.