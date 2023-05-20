  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana’da şiddetli yağış sele neden oldu
Yerel

Adana’da şiddetli yağış sele neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-20 17:50:00 -
Adana’da şiddetli yağış sele neden oldu

Adana’da aniden bastıran şiddetli yağış sele neden oldu. Yollar göle dönerken bazı araçlar hasar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyardığı Adana’da öğle saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu. Merkez Seyhan ve Çukurova ilçesinde yaklaşık 2 saat süren yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sağanak yağış, trafikteki sürücülere ve sokaktaki vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Baraj yolu çevresinde ana arterlerde su taşkınlarının yaşanmasıyla cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

Ayrıca sağanak yağış nedeniyle merkez Çukurova ilçesine bağlı Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde asfalt çökmesi sonucu bir araçta çöken yola düştü. Kazada kimse yaralanmazken araç, itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Öğle saatlerinde başlayan yağış şiddetini azaltırken yağışların 2 gün daha sürmesi bekleniyor.

Erbakan Hoca haklı çıktı! Yedi parti birleşti, CHP yine kazanamadı
Erbakan Hoca haklı çıktı! Yedi parti birleşti, CHP yine kazanamadı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erbakan Hoca haklı çıktı! Yedi parti birleşti, CHP yine kazanamadı

Mert Başaran tarih bile verdi! Bu evleri alanlar büyük kaybedecek
Mert Başaran tarih bile verdi! Bu evleri alanlar büyük kaybedecek

Ekonomi

Mert Başaran tarih bile verdi! Bu evleri alanlar büyük kaybedecek

Erbakan'dan çok net 28 Mayıs mesajı
Erbakan'dan çok net 28 Mayıs mesajı

Gündem

Erbakan'dan çok net 28 Mayıs mesajı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23