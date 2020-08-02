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Aktüel

Adana'da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi

Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 16:38:40 -
Adana'da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi

ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeyken alev alan belediyeye ait halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Sürücü idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait 01 B 0808 plakalı halk otobüsünün motor kısmından, merkez Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi civarında duman yükselmeye başladı.

Durumu fark eden Sürücü, aracı yol kenarına çekip 5 yolcuyu tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede otobüsü saran alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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