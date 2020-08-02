Adana'da seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi
Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı
ADANA (AA) - Adana'da seyir halindeyken alev alan belediyeye ait halk otobüsü yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Yusuf Sürücü idaresindeki Büyükşehir Belediyesine ait 01 B 0808 plakalı halk otobüsünün motor kısmından, merkez Yüreğir ilçesi Belören Mahallesi civarında duman yükselmeye başladı.
Durumu fark eden Sürücü, aracı yol kenarına çekip 5 yolcuyu tahliye etti.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede otobüsü saran alevleri söndürdü.
Yangın nedeniyle halk otobüsü kullanılamaz hale geldi.
Yangın, cep telefonu kamerasına yansıdı.