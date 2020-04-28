Adana'da sanayicilere "Nefes Kredisi" imkanı

ADANA (AA) - Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ekonomik güçlük yaşayan işletmelerin finansman ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde daha önceki yıllarda altı kez gerçekleştirdikleri KOBİ finansman projesi "Nefes Kredisi"ni tekrar başlattıklarını bildirdi.



Adana Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamada, Adana Sanayi Odası Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Menevşe, Adana Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Bilgiç, Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman'ın katılımıyla "TOBB Nefes Kredisi" ile ilgili toplantı yapıldı.

Kıvanç, basın toplantısında yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgını sürecinde Türkiye'nin tüm imkanlarını seferber ederek, kendi ayakları üzerinde durduğunu ve ekonomiden sağlığa her alanda dirençli olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Bu süreçte mevcut ekonominin bel kemiği olan şirketleri yaşatarak Kovid-19 sonrası döneme olabildiğince en güçlü şekilde girilmesi gerektiğini ifade eden Kıvanç, salgın sonrası küresel ekonominin yepyeni bir hal alacağını, iş yapma biçimlerinin değişeceğini, rekabetin daha da kızışacağını belirtti.

TOBB başta olmak üzere, 365 oda ve borsa olarak virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana sonuç odaklı yoğun bir gayret gösterdiklerini aktaran Kıvanç, işletmelerin bu dönemde en büyük sorunu olan finansman konusunda "Nefes Kredisi"ni yeniden başlattıklarını ifade etti.

Kıvanç, bu krediden yararlanmak isteyen cirosu 25 milyon liranın altında olan küçük işletmelerin, üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgeleriyle "Nefes Kredisi"ne Denizbank şubelerinden başvurabileceklerini belirterek, şu bilgileri verdi:

"İhtiyacı olan firmalar için büyük önem taşıyan Nefes Kredisi, bu yıl ödemesiz olacak, ödemeler yıllık yüzde 7,5 faizle 2021 yılında aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Kredide üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişiyor. TOBB Nefes Kredisi 2020 projesinin 6,25 milyar TL’lik bir kredi hacmine ulaşması bekleniyor. TOBB Nefes Kredisi'nin kullandırılmasında Denizbank aracılık edecek, Kredi Garanti Fonu (KGF) hazine desteğiyle kredilere kefil olacak."

Kıvanç, kredinin ülkenin ve tüm dünyanın içinde bulunduğu bu durumda KOBİ'lere bir can suyu olacağını bildirdi.

Denizbank Çukurova Bölge Müdürü Engin Eskiduman da ekonomiyi ayakta tutan, istihdamın, üretimin, ihracatın yükünü sırtlayan KOBİ'lerin yanındaki güç olmak amacıyla, piyasa faiz oranlarının altında gerçekleştirilen tüm projelerde ön safta yer aldıklarını kaydetti.



