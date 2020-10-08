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Aktüel Adana'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı
Aktüel

Adana'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-08 08:43:30 -
Adana'da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

ADANA (AA) - Adana'da piyasaya sahte para sürdüğü iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, piyasaya sahte para sürdüğünü belirlediği 3 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Şafak vakti 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

İkametlerinde bir miktar sahte para ele geçirilen şüpheliler, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Adresinde bulunamayan bir zanlı ise aranıyor.

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