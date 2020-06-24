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Aktüel

Adana'da polisten down sendromlu kişiye sürpriz doğum günü kutlaması

Yeniakit Publisher
2020-06-24 10:17:41 -
Adana'da polisten down sendromlu kişiye sürpriz doğum günü kutlaması

ADANA (AA) - Adana'da polis, down sendromlu kişiye sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Kent merkezinde yaşayan Tahsin Tekcan, iletişime geçtiği ekiplere, akrabası down sendromlu Sadık Koşar'ın çok sevdiği polislerle doğum gününü kutlamak istediğini bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Koşar'ın yaşadığı eve pastayla giderek sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Doğum günü kutlanan ve hediyeler verilen Koşar, polis arabasına da bindirdi.

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