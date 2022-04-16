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Yerel Adana'da polise silahlı saldırı! Durumu ağır
Yerel

Adana'da polise silahlı saldırı! Durumu ağır

Adana'da hakkında arama kararı olan şahıs, polis memurunu göğsünden vurarak ağır yaraladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 12:25:00 - 2022-04-16 13:21:58
Adana'da polise silahlı saldırı! Durumu ağır

Alınan bilgiye göre, olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi 1327 sokakta meydana geldi. Silah bulundurma suçundan aranması olduğu öğrenilen Süleyman I. adlı şahıs, evine gelen polislere yan evden gelen zanlı silahla ateş açtı.

Saldırıda polis memuru Hasan Arık göğsünden vurularak ağır yaralandı. Yaralı polis, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken silahlı saldırgan Süleyman I, olaydan sonra kaçtı. Ekipler, zanlıyı kısa süre sonra arka sokakta yakaladı.

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