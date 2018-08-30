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Adana'da polis uygulamasından kaçan Suriyeliler kovalamaca sonucu yakaladı

Adana'da polis ekipleri, Suriyelilere'e yönelik uygulama yaptı. Denetimler sırasında, polisin geldiği fark eden ve üzerlerinde kimlik bulunmayan 3 Suriyeli kaçtı. Kaçan Suriyeliler kovalamaca sonucu yakalandı.

30 Ağustos 2018 Perşembe 13:53
Adana'da polis uygulamasından kaçan Suriyeliler kovalamaca sonucu yakaladı

Yabancılar Şube ekipleri, Seyhan İlçesi Güney Kuşak Bulvarı üzerinde bulunan Suriyelilere yönelik uygulama yaptı. Güvenliği sağlamak amacıyla yapılan uygulamaya Özel Harekat ekiplerinin yanı sivil ve resmi 100 polis katıldı.

POLİS-SURİYELİ KOVALAMACASI

İş yerlerini denetleyen ekipler, burada bulanan Suriyelilerin üzerlerindeki geçiçi kimlik belgelerini inceledi. Ayrıca polisler, cep telefonlarıyla Suriyelilerin fotoğraflarını çekip, kimlikleriyle eşleştirme yaptı. Bazı Suriyelilerin üzerlerinden çıkan sahte belgeler yakılarak imha edildi. Denetimler sırasında, polisin geldiği fark eden ve üzerlerinde kimlik bulunmayan 3 Suriyeli kaçtı. Kaçan Suriyeliler kovalamaca sonucu yakalandı.

Yapılan denetimlerde 472 Suriyeli kontrol edilirken bu kişilere ait 53 işyeride denetlendi. Başka ilde bulunması gerektiği halde, Adana'da gelen 30 kişiye ise yasal işlem yapılırken, kimliksiz 7 Suriyeli İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Polis, uygulamaların devam edeceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 30 Ağustos 2018 Perşembe 13:53
  1. Adana
  2. ADANA
  3. POLİS
  4. SURİYELİ
  5. DENETİM

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  • Vatandaşın GündemiVatandaşın Gündemi2 sa önce
    Sınırdışı edilmeli. Hem besliyoruz hem de buranın kanunlarına riayet etmiyorlar. Sıkıysa avrupada, amerikada ya da dünyanın başka yerinde böyle kanunlara uymadan hakaret etsinler.
Bugünkü Akit

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