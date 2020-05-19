  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Banka adına aramalar arttı vatandaş tedirgin oldu

Siparişler veriliyor kargolar gecikiyor

Merkez’den uyumlu rapor

Emekli ek ödeme son dakika haberleri

Yaş çayda ilk alım bugün
için kalan
Aktüel

Adana'da polis korteji vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşattı

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:33:50 -
Adana'da polis korteji vatandaşlara 19 Mayıs coşkusu yaşattı

ADANA (AA) - Adana'da polis ekipleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej oluşturup halkın bayramını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 19 Mayıs kutlamalarının kent meydanlarında vatandaşların katılımıyla yapılamaması üzerine halkla bütünleşmek için hazırlık yaptı. Ekipler, Türk bayraklarıyla donatılan polis araçlarından oluşan kortejle İl Emniyet Müdürlüğü binasından çıkış yaparak kentte tur attı. Bir polis, ekip aracından megafonla halkın bayramını kutladı ve sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Siren seslerini duyup evlerinin balkonuna ve penceresine çıkan vatandaşlar kortejin geçişini izleyip polisleri alkışladı.

Emniyet Müdürlüğünün "Can polis" olarak adlandırdığı iki "maskot" polisin de yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler yaşandı.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı