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Yerel Adana’da pencereden düşen 42 yaşındaki kişi hayatını kaybetti
Yerel

Adana’da pencereden düşen 42 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

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Adana’da pencereden düşen 42 yaşındaki kişi hayatını kaybetti

Sarıçam’da üçüncü kattaki bir dairenin penceresinden beton zemine düşen Özhan Ö., yaşamını yitirdi. Olayla ilgili sevgilisi S.K. ve onun eski eşi M.A.Ç. gözaltına alındı.

Adana’nın Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde gece yarısı meydana gelen olayda, 42 yaşındaki Özhan Ö. altı katlı apartmanın üçüncü katından düştü. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık

M.A.Ç.'ye kapıyı açmayan S.K., gitmesini istedi. Bu sırada M.A.Ç. ile karşılaşmak istemeyen Özhan Ö., panikle 6 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin penceresine çıktı. İddiaya göre dengesini kaybeden Özhan Ö., metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başının üstüne düştüğü anlaşılan Özhan Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Özhan Ö.'nün cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan polis, ev sahibi S.K. ve eski kocası M.A.Ç.'yi gözaltına aldı. Olaya ilişkin soruşturma sürdürülüyor.

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