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Adana'da patates tarlasında başakçılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:26:25 -
Adana'da patates tarlasında başakçılar arasında silahlı kavga: 4 yaralı

ADANA (AA) - Adana'da patates tarlasında başakçılar arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Dedepınarı Mahallesi'ndeki patates tarlasında çiftçinin ürünlerini hasat etmesinin ardından başakçılar, toprak altında kalan ürünleri toplamak için bölgeye gitti.

İki grup arasında kalan patateslerin toplanması konusunda yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü.

Pompalı av tüfeklerinin kullanıldığı kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Yaralılar yakınları tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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