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Aktüel Adana'da "nitelikli zimmet" operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da "nitelikli zimmet" operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler arasındaki mutemedin üzerine kayıtlı 34 taşınmaz ile bir yeni araç olduğu iddia edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:19:57 -
Adana'da "nitelikli zimmet" operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da "nitelikli zimmet" suçu işledikleri ileri sürülen 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, 5 gün önce "Nitelikli zimmet" suçlamasıyla düzenlediği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin yeni bilgilere ulaşıldı.

Kentteki bir kamu kurumunda görevli mutemet A.K'nin kurumun bağlı olduğu bakanlıktan çeşitli masraflar adı altında talep ettiği 3 milyon 181 bin 657 lira 94 kuruşu kurumda çalışan M.Ö, S.T, M.G. ve G.A'nın hesabına aktardığı iddia edildi.

Polis yaptığı araştırmalarda mutemet A.K'ye ait 34 taşınmaz ile bir yeni araç olduğu tespit edildi.

Ayrıca A.K'nin banka hesabından yaklaşık 2 milyon 300 bin lira tutarında işlem yapıldığı belirlendi.

Şüphelilere ait taşınmazlar ile araçların satışının önlenmesi amacıyla mahkemece tedbir kararı konulduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden biri ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 5'i adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan mutemet A.K. ile diğer kurum çalışanları M.Ö, S.T, M.G. ve G.A. tutuklandı.

Polis, bir kamu kurumunun mutemedinin çeşitli masraflar bahanesiyle bakanlıktan fazladan para talep ettiği, gelen paraları kendisiyle birlikte 5 personel ve bir sivil vatandaşla zimmetlerine geçirdiği iddiasıyla araştırma başlatmıştı.

Şüphelilerin zimmetlerine 2017 yılından bu yana 3 milyon 181 bin 657 lira 94 kuruş geçirdiğini tespit eden ekipler, 6 zanlının adresine eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

"Nitelikli zimmet" suçundan gözaltına alınan ikisi kadın 6 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürülmüştü.

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