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Aktüel

Adana'da motosiklet kazası: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 22:07:59 -
Adana'da motosiklet kazası: 3 yaralı

ADANA(AA) - Adana'da motosikletin çarptığı anne ve çocuğu ile araçtan düşen sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Yalçın Parmak idaresindeki 01 ACU 233 plakalı motosiklet, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne Selma ile 8 yaşındaki kızı Asya Elif Köymen'e çarptı.

Kazada motosikletten düşen Parmak ile çarptığı Selma ve Asya Elif Köymen yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Seyhan Devlet ve Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanelerine kaldırıldı.

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