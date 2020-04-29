Adana'da Kovid-19'la mücadelede görevli sağlık çalışanları otel ve yurtlarda kalıyor

ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) servisinde görevli doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı 114 kişi, otel, yurt ve konukevlerinde misafir ediliyor.

ÇÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversite yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanları için özel barınma imkanları sağlıyor.

Hastanenin Kovid-19 servisinde hizmet veren doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanları karantina tedbirleri kapsamında görev ve 14 günlük karantina süresi boyunca konukevi, otel ve yurtlarda kalıyor.

ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, Kovid-19 salgınının başladığı ilk günden itibaren hizmet veren sağlık çalışanları için gerekli tüm altyapı ve ihtiyaçları karşılamaya çalıştıklarını kaydetti.

Salgınla mücadelede görev yapan 114 personelin karantina boyunca kalacak yer ve yemek ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirten Kibar, sağlık çalışanlarına bu zor zamanlarda özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.