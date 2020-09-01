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Aktüel Adana'da kayıp olarak aranan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu
Aktüel

Adana'da kayıp olarak aranan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Yeniakit Publisher
2020-09-01 08:11:41 -
Adana'da kayıp olarak aranan çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

ADANA (AA) - Adana’da ailesi tarafından kayıp olarak aranan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Yüreğir Hidroelektrik Santralinde görevli özel güvenlik ekibi, DSİ’ye ait sulama kanalında bir kişinin hareketsiz durduğunu görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekiplerin öldüğünü tespit ettiği erkek çocuğunun cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından bulunduğu yerden çıkartıldı.

Cesedin yakınlarına ulaşmak için çalışma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin, dün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu 10 yaşındaki Afgan uyruklu Abdulfazıl Hamidi olabileceğini değerlendirerek durumu ailesine bildirdi.

Olay yerine gelen Hamidi’nin yakınları ölen kişinin oğulları olduğunu teşhis etti.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çocuğun cesedi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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