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Yerel Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi
Yerel

Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-06 10:25:00 -
Adana'da kamyonette 17 bin 450 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşıdığından şüphelendiği bir kamyoneti takibe aldı.

Ekipler, aracı merkez Sarıçam ilçesindeki uygulama noktasında durdurup, dedektör köpeğiyle arama yaptı.

Köpeğin, aracın kasasına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, boş meyve-sebze kasaları arasına gizlenmiş 17 bin 450 paket kaçak sigara bulundu.

Ekip, araçtaki M.N.A. ve C.A'yı gözaltına aldı.

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