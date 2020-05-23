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Adana'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 10:19:24 -
Adana'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da bir iş yerinde kaçak 207 şişe içki ve 1143 cinsel içerikli ürün ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine merkez Seyhan ilçesi Ali Dede Mahallesi Saydam Caddesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada, kaçak olduğu belirlenen 207 şişe içki ve 1143 cinsel içerikli ürün ele geçirildi.

Polis, şüpheli F.T'yi gözaltına aldı.

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