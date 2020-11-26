Adana'da kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı
ADANA (AA) - Adana'da polisin düzenlediği kaçakçılık operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün ticareti yaptığı ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, adreslerini belirlediği 3 zanlıyı operasyonla gözaltına aldı.
Adreslerde, gümrük kaçağı 87 cep telefonu, 3 bin 280 puro, 76 paket pipo tütünü ve 400 paket sigara ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.