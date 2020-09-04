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Aktüel Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı
Aktüel

Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 11:24:31 -
Adana'da kaçakçılık operasyonlarında 4 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da düzenlenen iki operasyonda çok sayıda gümrük kaçağı sigara ile etil alkol ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında iki adrese operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, gümrük kaçağı 1000 paket sigara, 400 puro, 300 elektronik sigara kartuşu ile 279 litre etil alkol ele geçirildi.

Polis, ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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