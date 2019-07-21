Adana'da kabus devam ediyor! Ölü sayısı 12'ye yükseldi Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan 49 yaşındaki şahıs, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi öldü.



Alınan bilgiye göre, bir hafta önce rahatsızlanan A.D. (49), Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan A.D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 12'ye yükseldi.

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