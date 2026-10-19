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Gündem Adana'da iş yerine hain saldırı: Kasadaki 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu
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Adana'da iş yerine hain saldırı: Kasadaki 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu

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Adana'da iş yerine hain saldırı: Kasadaki 16 yaşındaki çocuk başından vuruldu

Adana'da kimya ürünlerin satan işyerine düzenlenen silahlı saldırıda kasadaki 16 yaşındaki çocuk başından vurularak ağır yaralandı; kaçan saldırgan her yerde aranıyor.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle iş yerinin önüne gelen şüphelilerden biri araçtan inerek içeri girdi. Şüpheli, kasada oturan N.M.’ye tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı.

Başından vurulan N.M., iş yeri çalışanları tarafından hastaneye kaldırıldı. N.M.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde delil çalışması yaptı. Saldırının nedeninin belirlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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