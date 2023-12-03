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Yerel Adana'da ilginç olay! Polisin gelmesi kavganın dağılmasına yetti
Yerel

Adana'da ilginç olay! Polisin gelmesi kavganın dağılmasına yetti

Yeniakit Publisher
2023-12-03 22:22:00 -
Adana'da ilginç olay! Polisin gelmesi kavganın dağılmasına yetti

Adana'nın Kozan ilçesinde iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Bir tarafın gençlerden oluştuğu kavgaya karışanlar, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce dağıldı.

Olay, Kozan ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında çıkan tartışma taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Kavgada bir tarafta gençler, diğer tarafta yetişkinlerin olması dikkat çekti. Kavgaya karışanlar, olay yerine esnafın ve polis ekiplerinin gelmesi üzerine dağıldı.

Saklanan gençler polisler gidince dağıldı

“Annem duyup üzülsün istemiyorum” diyerek önce site bahçesine saklanan gençler, polis ekiplerinin gitmesi üzerine bölgeden ayrıldı.
Yaşanan kavga ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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