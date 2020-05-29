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Aktüel

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-05-29 02:17:41 -
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Tufanbeyli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde, M.K'nin kullandığı 01 ADR 615 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek G.G. idaresindeki 01 D 7503 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi.

Kazada yaralanan M.K, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazadan yaralanmadan kurtulan G.G. ise ifadesi alınmak üzere Tufanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.



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