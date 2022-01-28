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Yerel Adana'da hırsızlık şüphelisi iş yeri sahibi tarafından yakalandı
Yerel

Adana'da hırsızlık şüphelisi iş yeri sahibi tarafından yakalandı

Adana'da bir iş yerinden hırsızlık yapmaya çalıştığı ileri sürülen şüpheli, iş yeri sahibi tarafından yakalanarak Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Yeniakit Publisher
2022-01-28 07:25:00 - 2022-01-28 07:25:17
Adana'da hırsızlık şüphelisi iş yeri sahibi tarafından yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri, sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları araştırmada bir şüphelinin sıhhi tesisat satışı yapan iş yerine girdiği ileri sürülen şüphelinin dükkan sahibi tarafından yakalandığını tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli Fatih Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

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