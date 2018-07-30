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Adana'da hayvanseverler kedi parkı kurdu

Adana'da bulunan hayvanseverler, sokaktaki kedilerin rahatça yaşayabileceği bir kedi parkı kurdular.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54
Adana'da hayvanseverler kedi parkı kurdu

Adana'da hayvanseverler, bir dinlenme parkını kedi parkına dönüştürdü. Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği (KİHAYKO) Başkanı Metin Yıldırım, sahipsiz 120 kedinin yaşadığı parkta hayvanların özgürce dolaştığını ve düzenli beslenip bakımlarının yapıldığını belirtti...

Adana'da bir grup hayvansever tarafından kurulduktan sonra Türkiye geneline yayılan Kimsesiz Hayvanları Koruma Derneği'nin (KİHAYKO) üyeleri, Seyhan'daki Yenibaraj Mahallesi'nde bulunan bir dinlenme parkını, belediyenin de desteğiyle kedi parkına dönüştürdü.

KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım, barınaklarda hayvanların çok zor şartlar altında bulunduğu için böyle bir yönteme başvurduklarını belirterek gönüllülük esasıyla çalıştıklarını söyledi.

Bağışçıların sağladığı mama ve ilaçlarla kedilerin düzenli olarak beslenip tedavi edildiğini vurgulayan Metin Yıldırım, "Burası hayvanlarımızın özgürce yaşadığı, su ve mamalarının eksik olmadığı bir ortam. Yaklaşık 120 kediye bakıyoruz. Belediyelerden ve sivil toplum kuruluşlarından destek alıyoruz ama tamamen hayvanseverler tarafından inşa edildiği için bu park Türkiye´de tek olma özelliği taşıyor" dedi.

AMACIMIZ ÜLKE GENELİNE YAYMAK'

Yakın zamanda parka bir de kısırlaştırma merkezi inşa etmeyi düşündüklerini aktaran Metin Yıldırım, "Sokakta hızla artan kedi ve köpek popülasyonu var. İnsanlar da rahatsız. Bunun başka türlü mücadelesi mümkün değil. Kedi parkı projemize pek çok kurum destek verdi. Amacımız 1-2 yıl içerisinde bu sayıyı onlarca artırıp ülke geneline yaymak" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 11:54
  1. Adana
  2. Kedi parkı
  3. kediseverler
  4. kediler
  5. hayvanseverler

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