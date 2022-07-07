  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Adana'da firarilere operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı
Yerel

Adana'da firarilere operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Adana’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, çeşitli suçlardan aranan firarilere yönelik şafak vakti gerçekleştirilen operasyonla çok sayıda kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 08:06:00 -
Adana'da firarilere operasyon: Çok sayıda kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, gasp ve kapkaç gibi çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Şafak vakti çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Yapılan baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23