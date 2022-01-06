Adana'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı.
Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürülerek gözaltına alındılar.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, ardışık arandığı belirlenen meslekten ihraç edilmiş 5 eski asker ile örgütün bir dönem "mahrem imamı" olan Ö.F.S'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.
Tespit edilen adreslere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.