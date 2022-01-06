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Yerel Adana'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Adana'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Adana'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 6 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 10:30:00 -
Adana'da FETÖ operasyonu: Gözaltılar var

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürülerek gözaltına alındılar.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, ardışık arandığı belirlenen meslekten ihraç edilmiş 5 eski asker ile örgütün bir dönem "mahrem imamı" olan Ö.F.S'yi yakalamak için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi.

Tespit edilen adreslere yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.

Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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