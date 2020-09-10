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Aktüel Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 09:55:05 -
Adana'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Haydaroğlu Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

Ekipler, evin bahçesinde yetiştirilen ve bazılarının boyunun 5 metreyi bulduğu 257 kök Hint kenevirini kürek ve testereyle yerinden sökerek imha etti.

Evdeki bir odada ise kuruması için çamaşır ipine mandalla tutturulmuş kenevirler bulundu.

Odalarda detaylı arama yapan ekipler, 221 gram esrar ele geçirdi.

Polis, evdeki şüpheli Zekayi Ç'yi (59) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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