  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Adana'da düzenlenen yamaç paraşütü festivali renkli görüntülere sahne oldu

Yeniakit Publisher
2020-07-06 13:23:55 -
Adana'da düzenlenen yamaç paraşütü festivali renkli görüntülere sahne oldu

ADANA (AA) - Adana'nın Feke ilçesinde, Tapan Yamaç Paraşütü Festivali düzenlendi.

Kaymakamlık ve belediye organizasyonunda gerçekleştirilen festivale, 30 sporcu ve vatandaşlar katıldı.

İlçede 1500 rakımlı Kaklık Dağı'nda gerçekleştirilen festivalin açılış atlayışlarını yardımcı pilot eşliğinde Feke Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel yaptı.

Belediye Başkanı Sel, konuşmasında, ilçede ilkini düzenledikleri festivalden dolayı mutluluk duyduklarını ve organizasyonu her yıl gerçekleştirmek istediklerini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Sel, gelecek yıl Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonasının da ilçede gerçekleştirilmesi için çalışma yapacaklarını dile getirdi.

Festivale katılan sporcuların da yamaç paraşütüyle uçmaları, ilçe semalarında renkli görüntüler oluşturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı