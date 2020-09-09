  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 10:14:03 -
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 19 şüpheli tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da son bir haftada düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı.

Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1-7 Eylül'de 19 Mayıs, Acıdere, Atakent, Aydınlar, Bey, Buruk Cumhuriyet, Çamlıbel, Ulubatlı Hassan, Yüzüncüyıl, Sümer, Sinanpaşa, Fevzipaşa, Hadırlı, Hürriyet, Sarıhamzalı, Uçak, Şahintepe, Kemalpaşa, Hanedan mahallelerinde operasyonlar düzenlendi. İncirlik Park ve Yenice uygulama noktalarında da aramalar yapıldı.

Operasyonlarda 52 kilo 722 gram esrar, 3 bin 886 uyuşturucu hap, 5 kilo 348 gram sentetik kannabinoid, 12 gram eroin, 25 gram metamfetamin, 259 kök Hint keneviri, 2 pet şişeden yapılmış el yapımı patlayıcı (EYP), 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yakalanan 19 zanlı, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu
Spor

Yakışmadı TFF! İnsanlara 'zehir' yediren McDonald's milli takıma sponsor oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile yaptığı anlaşmayla McDonald's milli takımların sponsoru oldu. Söz konusu sponsorluk anlaşması tepkileri..
İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber
Gündem

İmam Hatiplilere hırlayan Mütercimler'e kötü haber

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, İmam Hatiplilere yönelik aşağılık ifadeler kullanan Erol Mütercimler hakkında 81 ild..
Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”
Gündem

Kör kütük içen azgınlar sahili birbirine kattı! “Allah’ınız Atatürk’tür”

Kadıköy Moda sahilinde toplanan kör kütük içen azgın bir grup, İzmir Marşı eşliğinde “Allah’ınız Atatürk”, “Son Peygamber Atatürk” diye anır..
Satılık 2015 model Audi A4
Satılık 2015 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı