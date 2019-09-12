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Adana’da Duman-7 operasyonu

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleşen Duman-7 kodlu operasyon kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 48 bin adet boş makaron, 23 bin adet tekdal sigara, bin 121 paket, gümrük kaçağı sigara, 394 kg kıyılmış tütün ele geçirdi.

12 Eylül 2019 Perşembe 14:36
Adana’da Duman-7 operasyonu

Tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak gerçekleşen Duman-7 kodlu operasyon kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 48 bin adet boş makaron, 23 bin adet tekdal sigara, bin 121 paket, gümrük kaçağı sigara, 394 kg kıyılmış tütün ele geçirdi.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dün Duman-7 kodlu operasyon kapsamında özellikle okul önlerinde sigara ve tütün mamulü satıcılarına yönelik il genelinde 114 adrese, 125 ekip ve 300 personel ile operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 48 bin 436 adet boş makaron, 23 bin 320 adet doldurulmuş tekdal sigara, bin 121 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara, 394 kg kıyılmış tütün, 38 adet gümrük kaçağı puro, 37 adet cinsel içerikli emtia, 2 kg gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.


Operasyon sonucunda 15 şahsa idari para cezası uygulanırken 1 şahıs gözaltına alındı.

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 14:36
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