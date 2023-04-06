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Yerel Adana'da dolmuş durakta bekleyenlere çarptı!
Yerel

Adana'da dolmuş durakta bekleyenlere çarptı!

Yeniakit Publisher
2023-04-06 09:56:00 -
Adana'da dolmuş durakta bekleyenlere çarptı!

Adana'da dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Adana'da dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 M 0382 plakalı dolmuş, Adana'nın Yüreğir ilçesinde Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyenlere çarptı.

Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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