Adana'da dolmuş durakta bekleyenlere çarptı!
Adana'da dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Adana'da dolmuşun otobüs durağında bekleyenlere çarpması sonucunda 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 01 M 0382 plakalı dolmuş, Adana'nın Yüreğir ilçesinde Sarıçam Mahallesi Kozan Bulvarı'ndaki otobüs durağında bekleyenlere çarptı.
Kazada duraktaki Halil Çiftçi (71) öldü, 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından Çiftçi'nin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.