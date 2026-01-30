Adana'da dev kaya yolu kapattı! Feke-Tapan hattında korkutan heyelan
Adana ve çevresinde etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış, Feke-Tapan yolunda tehlikeli bir heyelana neden oldu.
Adana'da Feke-Tapan yoluna düşen büyük kaya parçası iş makileri ile kaldırılarak yol ulaşıma açıldı.
Adana ve ilçelerde etkili olan sağanak yağışın ardından Feke -Tapan yolunda yamaçtan kopan büyük kaya parçası yola düştü. Yol bir süre boyunca ulaşıma kapandı.
Feke Belediyesi’ne ait iş makinasının kaya parçasını yamaçtan aşağı sürüklemesiyle yol ulaşıma açıldı.