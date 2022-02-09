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Yerel Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı
Yerel

Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yabancı uyruklu 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 08:36:00 -
Adana'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına örgüt içerisinde faaliyette bulunduğu ileri sürülen yabancı uyruklu 6 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının gözaltı kararı çıkarmasının ardından polis ekiplerince şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, zanlıların bulunduğu evlerin kapıları koçbaşıyla kırıldı.

Baskınlarda gözaltına alınan 6 şüpheli adli tıp birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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