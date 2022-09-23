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Gündem Adana'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var
Gündem

Adana'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var

Adana'da terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-23 11:49:00 -
Adana'da DAEŞ operasyonu! Gözaltılar var

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmiş dönemde DEAŞ adına faaliyette bulundukları ileri sürülen 7 zanlının kentte olduğunu tespit etti.

Yabancı uyruklu şüphelilerin bulunduğu adreslere TEM şubesi operasyon timi ve özel harekat polisleriyle baskın yapıldı.

Bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak giriş ve çıkışlarında önlem alırken, TEM şubesi ekipleri adreslerde arama yaptı.

Gözaltına alınan 5 zanlı, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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