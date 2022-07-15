Adana’da çıkan orman yangını söndürüldü
Feke ilçesinde gece saatlerinde 6 noktada 15 dakika aralıklarla çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Adana’nın Feke ilçesine bağlı Tenkerli, İncirci ve Akkaya mahallelerindeki ormanlık alanda gece altı ayrı noktada yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine yangın bölgesine Feke, Kozan ve Saimbeyli Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangınlar sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor.
Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada: “Feke ilçe sınırları içerisinde gece saat 01.40'da 15 dakika arayla 6 farklı noktada çıkan orman yangınları, ekiplerimizin etkin müdahalesiyle büyümeden söndürülmüştür. Gece gündüz ayrımı yapmadan fedakârca çalışan orman kahramanlarımızın ellerine, emeklerine sağlık.” ifadelerini kullandı.
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve beş dönümlük alanın zarar gördüğü ifade edilen yangınla ilgili araştırma başlatıldı.
(İLKHA)