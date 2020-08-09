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Aktüel

Adana'da cezaevi firarisi kadın yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-09 11:32:43 -
Adana'da cezaevi firarisi kadın yakalandı

ADANA (AA) - Adana'da çok sayıda yankesicilikten aranan cezaevi firarisi kadın yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Melek Girmez Çarşısı'nda 3 kadının çantasından cep telefonu ve para çalınması üzerine polis çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yanında bir çocuk bulunan yüzü kapalı kadının hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit etti.

Araştırmada kadının 2019 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan kaçan, birçok yankesicilik olayının şüphelisi Aynur G. olduğunu belirledi.

Ekipler, Aynur G'yi yankesicilik yaptığı bölgede yakaladı.

İki aylık hamile olduğu öğrenilen ve 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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