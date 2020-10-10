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Aktüel Adana'da börekçiye silahlı saldırı: 2 yaralı
Aktüel

Adana'da börekçiye silahlı saldırı: 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-10-10 01:10:14 -
Adana'da börekçiye silahlı saldırı: 2 yaralı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde börekçiye düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Dadaloğlu Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndaki bir börekçiye gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce husumetli oldukları öne sürülen kişilere silahla ateş açıldı.

Saldırıda isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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