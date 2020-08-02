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Aktüel

Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-02 18:57:57 -
Adana'da boğulma tehlikesi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'da serinlemek için baraj gölüne giren kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Seyhan Baraj Gölü kapaklarının bulunduğu bölgede serinlemek için suya giren ve kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi boğulma tehlikesi geçirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ekipleri ve Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Can-Kur sevk edildi.

Sudan çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan kişinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


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