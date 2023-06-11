Adana'da bir deprem daha!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Depremin saati 17.57 olarak kaydedilirken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı da aktarıldı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabah saat 07:47'de 4 şiddetinde bir deprem daha yaşanmıştı. Art arda ikinci kez yaşanan deprem Adanalıları tedirgin etti.