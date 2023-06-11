Adana'da bir deprem daha!
Merkez üssü Adana'nın Saimbeyli ilçesi olan 4.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Depremin saati 17.57 olarak kaydedilirken derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremle ilgili bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı da aktarıldı.
Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabah saat 07:47'de 4 şiddetinde bir deprem daha yaşanmıştı. Art arda ikinci kez yaşanan deprem Adanalıları tedirgin etti.