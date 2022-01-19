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Yerel Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Yerel

Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-19 07:02:00 -
Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bebek arabasıyla ara sokaklarda dolaşan bir kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.

Ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.

Bebek arabasında ve şüphelinin üzerinde arama yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen su saati ve borusu buldu.

Yapılan araştırmada 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.

 

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