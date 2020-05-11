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Aktüel

Adana'da bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 14:45:44 -
Adana'da bazı alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

ADANA (AA) - Adana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbileri kapsamında, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takma zorunluluğu getirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, kuaförler ve berberlerde maske takmanın zorunlu hale getirilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, karara uymayanlar hakkında cezai işlem uygulanacağı duyuruldu.

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