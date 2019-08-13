Adana'da balkondan terasa düşen çocuk ağır yaralandı Merkez Seyhan ilçesindeki bir apartmanın dördüncü katındaki evinin balkonundan bir iş yerinin terasına düşen 16 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı- İtfaiye ekiplerince düştüğü yerden indirilen çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde apartmanın dördüncü katından giriş kattaki iş yerinin terasına düşen 16 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, S.Y. (16), Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir apartmanın dördüncü katındaki evlerinin balkonundan henüz belirlenemeyen nedenle aşağıdaki iş yerinin terasına düştü. Kız çocuğunun terasta hareketsiz yattığını görenler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı çocuğu düştüğü yerden itfaiye aracının merdiveniyle alıp sokakta hazır bekletilen ambulansa yetiştirdi. Durumu ağır olan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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